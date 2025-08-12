Militar grávida baleada está internada com quadro de saúde gravíssimo no RJ A sargento da Marinha espera o primeiro filho. De acordo com o hospital, a gestação não precisou ser interrompida Rio de Janeiro|Do R7 12/08/2025 - 16h13 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h13 ) twitter

Militar está grávida de quatro meses Reprodução/Arquivo Pessoal

A militar grávida baleada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, está internada em estado gravíssimo, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Adão Pereira Nunes nesta terça-feira (12).

A sargento da Marinha Juliana da Silva Oliveira Pessoas, 37 anos, foi atingida na perna e na região pélvica. Ela precisou passar por cirurgia.

Juliana permanece entubada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo). Ela espera o primeiro filho. Segundo o hospital, a gestação não precisou ser interrompida.

De acordo com as primeiras informações, a militar foi baleada no carro da família numa abordagem de dois homens em uma moto em São João de Meriti, no domingo (10).

Juliana se despedia de familiares quando a dupla se aproximou. Segundo a irmã da militar, o cunhado dirigia o veículo. Quando ele acelerou, ela ouviu o barulho do tiro.

Inicialmente, o caso era tratado como tentativa de assalto. Porém, pelas imagens registradas por câmeras de segurança, os suspeitos não anunciaram o crime. As imagens mostram que eles atiraram.

O marido de Juliana dirigiu até o Hospital da Mulher, na mesma região, onde ela recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, a paciente foi transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias.

A família da militar disse que a expectativa é que, com a estabilização do quadro de saúde, Juliana seja transferida para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, na zona norte do Rio. A militar trabalha nesta unidade da Marinha como técnica de enfermagem.

A Polícia Civil abriu uma investigação sobre o crime e fez uma operação policial na área onde a vítima foi baleada. Quatro pessoas que teriam envolvimentos com roubos foram presas. No entanto, não se sabe se elas têm alguma relação com o crime.

