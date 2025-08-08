Morre uma das vítimas atropelada por ex-jogador do Botafogo no Rio
Outra mulher ferida no acidente está internada em estado grave no Hospital Miguel Couto
Uma das quatro vítimas atropeladas por um ex-jogador do Botafogo em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta sexta-feira (8).
O falecimento da paciente identificada como Ariana Carvalho foi confirmado pelo Hospital Municipal Lourenço Jorge.
O acidente aconteceu nesta manhã. Ariane chegou a ser socorrida e dar entrada na unidade em estado grave. Horas depois, ela veio a óbito.
Outra mulher, também vítima do acidente, está internada com quadro de saúde delicado no Hospital Miguel Couto, na Gávea, na zona sul.
Dois homens que ficaram feridos no atropelamento receberam atendimento médico e já foram liberados.
Após o acidente, o zagueiro Luan Plácido, de 21 anos, chegou a ser preso em flagrante por agredir policiais e danificar uma viatura.
No entanto, o jogador pagou fiança de R$ 3 mil e acabou liberado. A polícia investiga se ele estava alterado psicologicamente em virtude do comportamento agressivo apresentado.
