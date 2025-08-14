MP denuncia e pede prisão de três mulheres que doparam dois turistas ingleses no Rio Trio vai responder por roubo com violência imprópria, furto qualificado por fraude eletrônica e associação criminosa Rio de Janeiro|Do R7 14/08/2025 - 10h26 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trio de mulheres aplicou "Boa noite, Cinderela" em turistas ingleses e roubou dinheiro na zona sul Reprodução / RECORD

O MPRJ denunciou, nesta quarta-feira (13), Amanda Couto Deloca, Mayara Ketelyn Américo da Silva e Raiane Campos de Oliveira por roubo com violência imprópria, furto qualificado por fraude eletrônica e associação criminosa, após doparem dois turistas ingleses com o golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela”, na madrugada de 8 de agosto, na zona sul do Rio de Janeiro. A denúncia também pediu a prisão preventiva das três, diante do histórico de crimes semelhantes e do risco de novos delitos.

De acordo com a denúncia, após participarem de um evento na Fundição Progresso, na Lapa, os turistas Mihailo Petrovic e Diego Bravo conheceram o trio. As denunciadas convidaram os visitantes a continuar a noite na orla de Ipanema, oferecendo caipirinhas adulteradas.

Ainda no mesmo dia, o trio acessou indevidamente a conta bancária de Mihailo e tentou realizar uma transação não autorizada no valor de 16 mil libras esterlinas. A operação não foi concluída devido à exigência de reconhecimento facial, mas as denunciadas conseguiram subtrair 2,1 mil libras esterlinas.

O caso foi registrado em vídeo por uma testemunha, mostrando o trio embarcando em táxi logo após o crime, bem como os turistas já em estado alterado de consciência. O motorista confirmou o trajeto, e as vítimas reconheceram as autoras. Na denúncia, o MPRJ solicita ainda que as acusadas indenizem cada vítima em R$ 30 mil por danos materiais e morais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp