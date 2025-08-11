Turistas britânicos são dopados por criminosas e perdem mais de R$ 100 mil na zona sul do Rio

Um turista britânico foi filmado cambaleando e desmaiando na areia da Praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro , após ser dopado. Ele e um amigo também britânico tiveram dinheiro e celulares roubados por três mulheres que fugiram de táxi. A dupla conheceu as criminosas em uma roda de samba na Lapa. Após atendimento dos Bombeiros, os turistas prestaram depoimento à delegacia especializada. Eles declararam que perderam cerca de R$ 110 mil. As criminosas, já identificadas, estão sendo procuradas pela polícia. O taxista que as transportou não está envolvido no esquema.



