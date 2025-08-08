MPRJ denuncia cantor Oruam por direção perigosa em avenida na Barra da Tijuca Em fevereiro, artista realizou um “cavalo de pau” na avenida do Pepê, quase colidindo com uma viatura da PM Rio de Janeiro|Do R7 08/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 12h18 ) twitter

Em fevereiro, artista realizou um “cavalo de pau” na avenida do Pepê, quase colidindo com uma viatura da PM Reprodução / RECORD

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou, nesta sexta-feira (8), o cantor Oruam pelos crimes de direção perigosa com habilitação suspensa e corrupção ativa. Na denúncia, o MPRJ pediu à Justiça medidas cautelares, entre elas a proibição de uso de redes sociais enquanto durar o processo e a suspensão judicial do direito de dirigir.

Segundo a denúncia, em 20 de fevereiro de 2025, na avenida do Pepê, na Barra da Tijuca, Oruam realizou uma manobra conhecida como “cavalo de pau” em via pública, quase colidindo com uma viatura da Polícia Militar. Ele dirigia com a habilitação suspensa e exibia a manobra para um grupo de fãs.

Oruam admitiu, dias depois, em vídeo divulgado nas redes sociais, ter oferecido vantagem indevida a um policial militar, sugerindo ter o intuito de contratá-lo como segurança pessoal caso fosse punido por tirar uma foto com ele.

O cantor também é réu em outro processo por tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública e possui antecedentes por associação ao tráfico.

