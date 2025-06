Museu Nacional celebra aniversário de 207 anos com eventos, mas adia visitação temporária A nova data ainda será anunciada pelos organizadores Rio de Janeiro|Do R7 06/06/2025 - 17h26 (Atualizado em 06/06/2025 - 17h34 ) twitter

Museu Nacional está em reconstrução após ser destruído por incêndio, em 2018

O Museu Nacional adiou a visitação temporária à área interna que estava programada para domingo (8), como parte das celebrações do aniversário de 207 anos. A nova data ainda será anunciada.

Apesar da mudança, os organizadores mantiveram os eventos especiais na Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio de Janeiro.

O evento é gratuito, aberto ao público, com atrações culturais e científicas.

O Museu Nacional está fechado desde 2018, quando foi atingido por um incêndio que destruiu grande parte do acervo com 20 milhões de itens.

Há seis anos, o espaço está em processo de reconstrução, com recuperação de peças resgatadas após a tragédia.

O prédio com mais de 200 anos de história chegou a ser residência da família real portuguesa no Brasil.

Em 2024, o museu foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do estado do Rio de Janeiro.

