Nova tarifa de R$ 3,80 do pedágio da linha Amarela começa a valer a partir desta sexta-feira (20) Na prática, quem utiliza a via duas vezes por dia, de segunda a sexta-feira, economiza R$ 8,00 no fim do mês Rio de Janeiro|Do R7 17/06/2025 - 19h07 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Redução é de 5% em comparação com o valor atual Reprodução/Record Rio

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, homologou nesta terça-feira (17) a redução da tarifa do pedágio da linha Amarela. Com a decisão, o valor passará de R$ 4,00 para R$ 3,80 na próxima sexta-feira (20).

A nova tarifa faz parte de um acordo entre a prefeitura do Rio de Janeiro e Lamsa — concessionária que administra a via expressa — intermediado pelo STF.

O valor poderá ser ainda menor nos períodos em que houver aumento significativo no tráfego de automóveis.

Na prática, quem utiliza a linha Amarela duas vezes por dia, de segunda a sexta-feira, economiza R$ 8,00 no fim do mês.

‌



Com a decisão, todas as ações judiciais do executivo municipal contra a concessão estão encerradas. A Lamsa segue na administração da via.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp