Novas datas para shows de Bruno Mars no Rio são anunciadas Serão três apresentações no Estádio Nilton Santos, na zona norte, nos dia 16, 19 e 20 de outubro

Novas datas para o show do Bruno Mars no Rio de Janeiro foram anunciadas nesta sexta-feira (17). Serão três apresentações no Estádio Nilton Santos, na zona norte, nos dia 16, 19 e 20 de outubro.

Inicialmente, os shows estavam programados para ocorrer nos dias 4 e 5 de outubro. Mas a Prefeitura do Rio vetou os eventos nesta data em razão da mobilização na cidade para o primeiro turno das eleições municipais.

A confusão foi chamada de “mal-entendido” pela produtora do evento e gerou grande apreensão entre os fãs. Inclusive, ingressos chegaram a ser vendidos para o dia 4 de outubro.

De acordo com a empresa Live Nation, as entradas pelo público adquiridas para apresentação de Bruno Mars no dia 4 irão valer exclusivamente para o dia 19.

Para o público geral, as vendas de ingressos para o dia 16 e 20 serão abertas no dia 22 de maio.





