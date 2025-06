‘Ouvindo muitas explosões’, diz prefeito de Macaé ao se abrigar em bunker em Israel Welberth Rezende está na comitiva de políticos brasileiros que viajavam a convite da embaixada israelense para conhecer métodos tecnológicos aplicados à gestão de cidades Rio de Janeiro|Do R7 13/06/2025 - 18h22 (Atualizado em 13/06/2025 - 18h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prefeito de Macaé está abrigado em bunker em Israel Reprodução/ Instagram @welberthrezende

Na comitiva de políticos brasileiros em visita a Israel, o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, está abrigado em um bunker na cidade de Kfar Saba, nesta sexta-feira (13), em meio ao conflito no Oriente Médio.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, por volta das 17h (horário de Brasília), Rezende disse que o grupo foi surpreendido com toques de sirenes de alerta.

“Mais 100 mísseis foram disparados do Irã em direção a Israel. Segundo informações do embaixador de Israel no Brasil, que está em contato com a gente, a maioria foi interceptada. Estamos ouvindo aqui muitas explosões. Com certeza, está próximo da gente”.

Segundo o prefeito de Macaé, além das 25 autoridades brasileiras, delegações de outros países, como Argentina e Paraguai, também buscaram proteção no local.

‌



“Momento de tensão, mas me sinto seguro”, disse.

Devido ao fechamento do espaço aéreo, Rezende explicou que aguarda orientações da embaixada do Brasil para retornar ao país em segurança.

‌



O político viajou com outros prefeitos a convite da embaixada israelense para conhecer métodos tecnológicos aplicados à gestão de cidades.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp