“Muito tenso”, Prefeito de BH mostra bunker onde representantes brasileiros passaram a madrugada em Israel

Damião mostrou como é o bunker do edifício onde estão ficando hospedados Reprodução/Redes Sociais

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), e outros 17 representastes públicos brasileiros já saíram do bunker em Israel onde passaram parte da madrugada e da manhã desta sexta-feira (13). A população foi orientada por sirenes e mensagens no celular a se dirigirem a um local seguro para se protegerem de uma possível resposta do governo iraniano ao ataque realizado por Israel, na noite de quinta (12).

Damião chegou no Oriente Médio, no último domingo (08), para conhecer modelos de segurança pública. Além de Álvaro, o vice-prefeito de Uberlândia (MG) e a Vice-prefeita de Divinópolis (MG) também estão na comitiva.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Damião tranquilizou a população sobre o estado de saúde e dos outros integrantes da comitiva. “Foi uma experiência intensa, mas estamos todos bem e em segurança. Obrigado a todos pelo carinho, pela preocupação conosco e pelas orações para que possamos voltar para o Brasil o quanto antes”, publicou.

No mesmo vídeo, Damião mostrou como é o bunker do edifício onde estão ficando hospedados, feito de paredes de cimento armado e janelas de aço que permitem a evacuação caso seja necessário. “Era 2h55 da madrugada, quando eu acordei com o barulho de uma sirene. Coloquei a primeira roupa que tinha, peguei o passaporte apenas e vim para o bunker”, explicou Damião.

O prefeito esclareceu também que a comitiva foi com passagens de ida e volta compradas pelo governo de Israel. No entanto, apesar da passagem de volta ser para o dia 20 de junho, Damião disse que a comitiva embarcará no primeiro voo possível para o Brasil. O espaço aéreo de Israel, no momento, está bloqueado. “Agora tá tranquilo, mas vai ficar tranquilo até quando? A gente não sabe”.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que “Álvaro Damião e o secretário de Segurança Pública, Márcio Lobato, aguardam orientações da Embaixada brasileira e retornarão a Belo Horizonte assim que possível” e que “a viagem a Israel foi promovida e custeada pelo governo israelense, que selecionou 18 autoridades brasileiras, entre elas prefeitos de capitais e cidades de porte médio, para conhecer tecnologias e trocar experiências comuns em relação à segurança.”

Comitiva brasileira

Cerca de 20 representantes públicos brasileiros foram convidados pelo governo israelense para conhecer o sistema de segurança do país. Em nota, a Prefeitura de Uberlândia (MG) informou que “mesmo diante do atual conflito entre Israel e Irã, a delegação brasileira está sendo mantida em segurança sob a proteção das autoridades israelenses”.

Confira a lista de representantes públicos brasileiros que integram a comitiva:

Aracaju (SE) — Dilermando Garcia Ribeiro Júnior — Secretário De Desenvolvimento

Belo Horizonte (MG) — Álvaro damião Vieira Da Paz — Prefeito

Belo Horizonte (MG) — Márcio Lobato Rodrigues — Secretário Municipal De Segurança Pública

Uberlândia (MG) — Vanderlei Pelizer Pereira — Vice-prefeito

Divinópolis (MG) — Janete Aparecida Silva Oliveira — Vice-prefeita

Florianópolis (sc) — Maryanne Terezinha Mattos — Vice-prefeita e Secretária De Segurança Pública

Goiânia (GO) — Claudia Da Silva Lira — Vice-prefeita

João Pessoa (PB) — Cícero De Lucena Filho — Prefeito

Joinville (sc) — Paulo Rogério Rigo — Secretário De Proteção Civil

Macaé (RJ) — Welberth Porto De Rezende — Prefeito

Natal (RN) — Francisco Vagner Gutemberg De Araújo — Secretário De Planejamento

Niterói (rj) — Gilson Chagas E Silva Filho — Secretário De Segurança Pública

Nova Friburgo (RJ) — Johnny Maycon — Prefeito

Porto Alegre (RS) — Alexandre Augusto Aragon — Secretário Municipal De Segurança Pública

Rio De Janeiro (RJ) — Davi De Mattos Carreiro — Chefe Executivo Do Civitas – Centro De Inteligência, Vigilância E Tecnologia Para Apoio À Segurança Pública Do Rio De Janeiro

Rio De Janeiro (RJ) — Flavio Guimarães Bittencourt Do Valle — Vereador

Santarém (PA)— Francisco Nelio Aguiar Da Silva — Presidente Da Famep / Ex-prefeito De Santarém / Secretário Regional De Governo Para O Baixo Amazonas

São Luís (MA) — Verônica Pereira Pires — Secretária Municipal De Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais

Ataque ao Irã

Na noite desta quinta-feira (12), o governo de Israel realizou um ataque aéreo contra o Irã. O bombardeio foi confirmado pelo IDF (Forças de Defesa de Israel) e teve como alvo o programa nuclear iraniano. A capital Teerã também foi atingida.

A alegação das Forças de Defesa de Israel é de que o Irã “está mais perto do que nunca de conseguir uma arma nuclear” e, por isso, Israel “não teve escolha”. Sirenes também soaram em Israel de forma preventiva a um possível ataque do Irã. O espaço aéreo de Israel também foi fechado.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos não estão envolvidos no ataque. “Hoje a noite, Israel tomou ações unilaterais contra o Irã. Nós não estamos envolvidos nos ataques contra o Irã e a nossa prioridade é proteger as forças americanas na região”, disse em comunicado.

Veja o vídeo de Damião abaixo:

