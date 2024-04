Pai do menino Henry revela chegada de 2º filho Ao lado da companheira, Leniel Borel disse que o bebê é uma menina e vai se chamar Valentina

Leniel Borel anunciou a chegada da filha (Reprodução/ Instagram @lenielborel)

Leniel Borel, pai do menino Henry — morto em 2021, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (22), para anunciar a chegada do segundo filho.

Ao lado da companheira, Leniel disse que o bebê é uma menina e vai se chamar Valentina. (Assista ao vídeo abaixo)

“Vem, Valentina. Um novo começo. Obrigado, meu Deus”, escreveu na legenda da postagem.

A mãe de Henry, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairinho, seguem presos acusados pela morte da criança, aos 4 anos. Os dois devem ir a júri popular, ainda sem data marcada.