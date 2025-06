Perícia indica que material encontrado em fralda de bebê não é rato Laudo da Polícia Civil apontou que o resíduo é de origem polimérica, parecido com uma cola Rio de Janeiro|Do R7 06/06/2025 - 12h06 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Delegado ressaltou que o material estava no local errado Marina Sobral/ Arquivo pessoal

A perícia da Polícia Civil concluiu que o elemento estranho encontrado na fralda de um bebê, no Rio de Janeiro, não é um rato.

Segundo o delegado Wellington Vieira, o laudo indicou que o material é de origem polimérica, parecido com uma cola. Mesmo assim, o delegado ressaltou que o resíduo estava no local errado.

O caso havia sido denunciado à Polícia Civil após a mãe da criança suspeitar da entrada de um rato no forro da peça durante o processo de fabricação.

A marca responsável pelo produto negou que o problema tivesse ocorrido em suas instalações.

‌



O caso continua a ser investigado pela Decon (Delegacia do Consumidor). Os agentes ainda devem ouvir os responsáveis pela empresa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp