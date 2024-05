PF prende advogado e policiais por suspeita de participação em esquema de propina Ação dá continuidade a operação realizada em outubro de 2023 contra tráfico de drogas cometido por policiais no Rio de Janeiro

Operação resultou na prisão de 3 suspeitos (Divulgação/ Polícia Federal)

A Polícia Federal cumpriu nesta semana três mandados de prisão no Rio de Janeiro contra um policial militar, um policial civil e um advogado por tráfico de drogas e corrupção. Eles eram investigados por participar de um esquema de cobrança de propinas e desvio e comercialização de entorpecentes que funcionava dentro da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, descoberto em outubro do ano passado.

A investigação foi conduzida pelo Grupo de Investigações Sensíveis. Após corpo de delito e depoimentos, os presos foram encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Em outubro de 2023, a “Operação Drake” da Polícia Federal prendeu quatro policiais civis e um advogado por tráfico de drogas e crime de corrupção. Na época, a ação, integrada com o serviço de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, teve como alvo um caminhão carregado com 16 toneladas de maconha na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. O veículo foi interceptado por duas viaturas durante um trabalho de monitoramento.

Os policiais, responsáveis por autuar e prender os envolvidos, teriam negociado, por meio de um advogado, a liberação da carga de entorpecentes e a soltura do motorista. Quando o pagamento foi efetuado, três viaturas da Polícia Civil do Rio de Janeiro escoltaram o caminhão até os acessos de Manguinhos, comunidade vinculada à principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Em seguida, a carga de maconha foi descarregada pelos criminosos.

Os agentes trataram diretamente com o advogado que representava os traficantes e exigiram o pagamento de propina. Ao menos quatro carros de luxo e cerca de R$ 65 mil em espécie, além de celulares e documentos, foram apreendidos durante a operação.