Plano de expansão do tráfico pode estar por trás do ataque a tiros contra PM e família no RJ No tiroteio, a irmã do militar ficou gravemente ferida e o sobrinho de 4 anos morreu Rio de Janeiro|Do R7, com informações da RECORD 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos atacaram PM na porta de casa RECORD

O plano de expansão territorial do tráfico de drogas pode estar por trás do ataque a tiros contra um PM reformado e a família dele em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, de acordo com as investigações da polícia.

Em entrevista à RECORD, a vítima disse acreditar que tenha sido alvo da tentativa de assassinato somente por se policial.

No desabafo, ele afirmou que criminosos querem tomar a área onde ele mora, uma das poucas regiões que ainda não foram dominadas por facções.

“Eles sabem que, para aumentar o complexo deles, precisam vir aqui matar os inocentes e todos os policiais do bairro”, declarou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O crime aconteceu no Parque Fluminense na tarde de quinta-feira (31). Criminosos em um carro dispararam contra o militar reformado na porta da casa dele.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. A vítima reagiu e trocou tiros com os bandidos.

‌



No tiroteio, o sobrinho de 3 anos morreu ao ser atingido por um tiro no tórax. A mãe da criança, irmã do policial, foi ferida na cabeça e está internada em estado gravíssimo.

Nas imagens, é possível ver que um suspeito baleado ficou para trás, enquanto o bando fugiu.

‌



Horas depois, um homem que estaria envolvido no crime acabou preso ao dar entrada no Hospital Adão Pereira Nunes, na mesma região. Ele foi reconhecido pela vítima.

O titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, André Felippe Cavalcante, está à frente das investigações. Para ele, o preso pode ajudar na identificação de outros envolvidos.

Em uma operação policial no Dique, perto de onde o carro usado pelos criminosos foi abandonado, a PM apreendeu seis fuzis, na sexta-feira (1º).

O mandante do crime seria o traficante Bochecha, da comunidade Corte 8. Ele estaria escondido no Complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense, de acordo com informações obtidas pelo comandante do 15º BPM (Batalhão de Caxias), Fábio dos Reis Silva.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp