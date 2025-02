PM baleado na cabeça durante operação no Alemão está internado em estado grave Dois moradores foram atingidos por balas perdidas, sendo que um deles morreu Rio de Janeiro|Do R7 24/01/2025 - 14h17 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h04 ) twitter

Policial do Choque foi baleado na cabeça durante mega operação Reprodução/Record Rio

Durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (24), um policial do Batalhão de Choque foi baleado na cabeça. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por uma cirurgia e segue internado em estado grave.

O morador Wander Souza dos Santos, de 21 anos, também foi ferido. Ele se arrumava para trabalhar quando foi atingido por uma bala perdida dentro de casa. O rapaz foi encaminhado para a mesma unidade e apresenta o quadro de saúde estabilizado.

Outro trabalhador morreu baleado quando se dirigia para a estação do BRT Penha Dois, no meio de um intenso tiroteio. O jardineiro Carlos André Vasconcelos da Silva, de 35 anos, foi atingido pelas costas por um tiro de fuzil. A marca da bala ficou na mochila do trabalhador.

Mais de 500 policiais participam da mega operação no Complexo do Alemão Reprodução/Record Rio

Segundo a polícia, a ação faz parte da operação Torniquete e tem como objetivo prender criminosos envolvidos em roubos de carros e de cargas, além de criminosos escondidos na comunidade. Mais de 500 policias civis e militares atuam com o apoio de 12 veículos blindados e dois helicópteros.

Até o momento, um criminoso que havia fugido do sistema prisional foi preso na comunidade da Fazendinha. Além disso, os agentes estouraram um desmanche de veículos roubados e localizaram um imóvel com cerca de 1 tonelada de drogas.

RJ teve oito agentes baleados em 2025

De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, oito agentes de segurança foram baleados na região metropolitana do Rio somente em 2025. Quatro morreram e outros ficaram feridos.

