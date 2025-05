PM é baleado durante operação para prender criminosos do Ceará escondidos na Rocinha Ferido no pescoço, o militar foi levado ao hospital. Ele passa bem e não corre risco de morrer Rio de Janeiro|Do R7 31/05/2025 - 10h26 (Atualizado em 31/05/2025 - 10h40 ) twitter

Armamento foi apreendido na Rocinha Twitter/ @PMERJ

Um policial militar foi baleado durante uma operação na comunidade da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (31). A ação tenta prender criminosos do Ceará e conta com a participação de agentes dos dois estados.

Segundo a corporação, o militar foi ferido em um ataque de criminosos durante o desembarque na localidade da Roupa Suja. Ele participava do cerco aos acessos da comunidade com equipes do Recom (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões).

O policial militar atingido no pescoço foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro da Gávea. Ele passa bem e não corre risco de morte.

De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, o militar é 54º agente de segurança baleado no Grande Rio neste ano. Um levantamento recente mostrou que o número de casos aumentou 47% em comparação ao ano passado.

Armamento apreendido

A Polícia Militar apreendeu quatro fuzis, três pistolas, celulares e um rádio transmissor durante a operação para desarticular uma organização criminosa com atuação interestadual.

De acordo com as investigações, os alvos da operação estão envolvidos com tráfico de drogas e outros crimes violentos.

Armamento de guerra é aprendido pela @pmerj #Bope em ação conjunta entre @GovRJ e @GovernoDoCeara



São as primeiras apreensões em operação integrada entre as Forças de Segurança do RJ e do Ceará, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com atuação interestadual. pic.twitter.com/nkVFnBpMkO — Governo do RJ (@GovRJ) May 31, 2025

