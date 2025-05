Número de agentes baleados no Grande Rio cresce 47% nos primeiros meses de 2025 De acordo com o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, 29 das 53 vítimas atingidas por disparos morreram Rio de Janeiro|Do R7 21/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h00 ) twitter

Agente foi morto durante operação contra fábrica de gelo na Cidade de Deus Divulgação/Disque Denúncia RJ

O número de agentes de segurança baleados no Grande Rio aumentou 47% nos primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024.

De acordo com o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, foram 53 vítimas entre 1º de janeiro e 20 de maio de 2025. Deste número, 29 morreram e outros 24 ficaram feridos.

No mesmo período do ano passado, o Rio de Janeiro teve 36 agentes de segurança baleados na região metropolitana. Quinze vítimas morreram e outras 21 ficaram feridas.

Neste ano, os policiais militares estão entre os maiores alvos da violência. Trinta e seis PMs foram atingidos por disparos: 18 morreram e 18 ficaram feridos.

‌



Ente os policiais civis, são nove baleados — cinco morreram e quatro ficaram feridos.

A vítima mais recente foi o policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) José Antônio Lourenço, morto durante uma operação na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, na última segunda-feira (19).

‌



Segundo as investigações, criminosos usaram uma seteira — um buraco feito no muro — para atacar o agente. A polícia tenta identificar o responsável pelo crime e pede que quem tiver informações ligue para o Disque Denúncia.

Em 2025, o Fogo Cruzado ainda registrou mortes de três militares do Exército, um da Marinha, um agente socioeducativo e um integrante do programa Segurança Presente.

