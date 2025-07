PM prende seis traficantes após confronto entre facções rivais no morro do Fubá Bandidos do Comando Vermelho invadiram a comunidade controlada pelo Terceiro Comando Puro; polícia apreende cinco fuzis Rio de Janeiro|Do R7 05/07/2025 - 10h15 (Atualizado em 05/07/2025 - 10h15 ) twitter

Polícia Militar apreende cinco fuzis após confronto entre traficantes rivais no morro do Fubá

A Polícia Militar prendeu seis traficantes, apreendeu cinco fuzis e uma granada, após um confronto entre criminosos de facções rivais no morro do Fubá, em Cascadura, zona norte do Rio de Janeiro, durante a madrugada deste sábado (5).

Um intenso tiroteio assustou os moradores da comunidade desde as primeiras horas da noite de sexta-feira (4). Bandidos do Comando Vermelho (CV) realizaram um ataque aos rivais do Terceiro Comando Puro (TCP), que controlam a localidade.

Vídeos feitos por residentes registram os disparos em diversos pontos da comunidade. Imagens que circulam em redes sociais mostram o corpo de um jovem no chão, cercado por criminosos. O homem morto seria um traficante conhecido como “Ratinho” ou “WL”, integrante do TCP.

