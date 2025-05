PM suspeito de matar pintor em pagode se entrega à polícia no RJ O cabo Vinicius Rodrigues Pacheco, de 37 anos, chegou à DHBF acompanhado de um advogado Rio de Janeiro|Do R7 15/05/2025 - 14h37 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h37 ) twitter

Câmeras de segurança flagraram o momento dos disparos contra a vítima RECORD

O policial militar suspeito de matar a tiros um pintor durante um pagode em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, se entregou à polícia na manhã desta quinta-feira (15).

O cabo da PM Vinicius Rodrigues Pacheco, de 37 anos, chegou à DHBF (Delegacia de Homicídios Baixada Fluminense) acompanhado de um advogado.

De acordo com a polícia, o militar está prestando depoimento antes de ser encaminhado para a audiência de custódia. A expectativa é que ele seja transferido ainda hoje para a unidade prisional da corporação em Niterói, na região metropolitana.

A ordem de prisão contra Vinícius, que trabalhava no 41º BPM (Irajá), foi determinada pela Justiça na última terça-feira (13).

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o PM atirou diversas vezes contra Jorge Mauro Ruas de Paiva, de 51 anos. Enquanto segurava a arma com uma mão, o PM tinha um copo de bebida em outra. O assassinato aconteceu na frente de uma multidão.

A polícia investiga se a motivação para o crime teria sido uma briga entre os dois.

