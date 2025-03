Polícia apreende nove fuzis e nove pistolas em apartamento no Recreio dos Bandeirantes No mês passado, um homem já havia sido preso suspeito de fornecer armamentos para grupos de extermínio Rio de Janeiro|Do R7 10/03/2025 - 17h37 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h37 ) twitter

Nove fuzis e nove pistolas foram apreendidos Reprodução/ Polícia Civil

Policiais civis da Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos) apreenderam nove fuzis e nove pistolas num apartamento do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (10).

Os agentes chegaram ao endereço depois que um homem preso em flagrante no dia 14 de fevereiro decidiu colaborar com as autoridades. Ele é suspeito de fornecer armamentos para grupos de extermínio do estado.

À época, 21 armas foram apreendidas, entre fuzis, pistolas, revólveres, uma escopeta automática e uma submetralhadora, além de mais de mil munições de diversos calibres.

As investigações apontaram que o homem possuía registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), que foi cancelado pelo Exército devido ao volume incompatível de compras.

