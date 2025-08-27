Polícia encontra área de fuga, itens personalizados e bebidas importadas em casa de luxo do traficante Lacoste no Rio O imóvel fica na parte alta do morro da Serrinha, em Madureira, na zona norte Rio de Janeiro|Do R7, com RECORD 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bebidas importadas e bolsa de gelo personalizada foram encontradas na residência RECORD

A polícia encontrou bebidas importadas e bolsas de gelo personalizadas em uma casa que pertence ao traficante Wallace de Brito Trindade, o “Lacoste”, no alto do morro da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio, durante uma operação contra a disputa territorial do tráfico de drogas, na terça-feira (26).

A residência chamou a atenção pelo luxo que ostenta em acabamentos de alto padrão e pela área de lazer com piscina e churrasqueira.

O local ainda possui um portão com acesso para a mata. A suspeita é que o espaço poderia servir como uma rota de fuga.

Segundo a polícia, os agentes foram recebidos a tiros antes da chegada ao imóvel. O delegado Paulo Saback disse à RECORD que a forte resistência é um indício de que a equipe chegou muito perto das lideranças que atuam na região.

‌



Na casa, a polícia encontrou o pai de Lacoste. Ele prestou depoimento na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, e foi liberado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp