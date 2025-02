Polícia encontra pista de jornalista britânica no Rio após 18 dias, mas ela continua desaparecida Charlotte Alice Peet, que trabalha no Brasil, está sumida desde o dia 8 de fevereiro Rio de Janeiro|Do R7 26/02/2025 - 19h31 (Atualizado em 27/02/2025 - 09h20 ) twitter

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou nesta quarta-feira (26) que encontrou uma pista da jornalista britânica Charlotte Alice Peet, que está desaparecida desde 8 de fevereiro. Ela esteve em um hostel, segundo a delegada Elen Souto, titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro.

Segundo apurou a equipe da RECORD Rio, a passagem da jornalista pelo lugar foi identificada por meio do rastreamento do celular, visto que o número inglês de telefone que ela usa estaria ativo. A polícia trabalha com a hipótese de desaparecimento voluntário.

A corporação segue monitorando a situação e disse não poder dar mais detalhes no momento.

Quem é Charlotte

Charlotte Alice Peet é uma jornalista britânica, de 32 anos. De acordo com a ACIE (Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira o Brasil), no dia 8 de fevereiro, ela avisou a uma amiga que estava na capital paulista e que tinha planos para ir ao Rio de Janeiro.

Ela disse por um aplicativo de mensagens que tinha planos de visitar o Rio e que precisava de um lugar para ficar. A amiga, no entanto, respondeu que não poderia hospedá-la.

Alguns dias depois, sem conseguir contato com a Charlotte, a família da britânica, que vive no Reino Unido, procurou a amiga do Rio para informar que não conseguia conversar com a jornalista.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento ao Turista, no Rio de Janeiro, em 17 de fevereiro, mas foi encaminhado para São Paulo porque teria sido o último local onde Charlotte esteve antes de desaparecer.

A Polícia Civil de São Paulo concluiu que a jornalista viajou de ônibus para o Rio. A corporação informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que iniciou as buscas e a localizou nesta quarta-feira.