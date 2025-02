Jornalista britânica que desapareceu em SP é vista embarcando para o RJ

A jornalista britânica que desapareceu há 14 dias em São Paulo foi vista embarcando para o Rio de Janeiro. Charlotte Alice, de 32 anos, entrou em um ônibus na Rodoviária do Tietê com destino à capital fluminense. Investigadores buscam imagens de câmeras de segurança para reconstituir os passos da mulher e descobrir a localização dela.



