Rio de Janeiro

Polícia prende companheiro suspeito de matar analista do TCE-RJ

Karen foi encontrada morta em casa (RECORD)

A polícia prendeu, nesta segunda-feira (22), o companheiro da analista do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado) encontrada morta em casa, em Lumiar, Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi localizado quando tentava embarcar em um ônibus para a capital. Os agentes chegaram até ele após receberem a informação de que o homem teria recolhido pertences para fugir.

A Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Nova Friburgo confirmou o cumprimento do mandado de prisão e disse continuar as investigações para apurar a motivação do crime.

De acordo com familiares, Karen já havia sido agredida pelo companheiro e tinha uma medida protetiva contra ele desde novembro de 2023.

Após o corpo da vítima ter sido encontrado no sábado (20), o suspeito chegou a ser levado para a delegacia para prestar depoimento. Inicialmente, ele acabou sendo liberado.

O laudo do IML (Instituto Médico-Legal) apontou traumatismo craniano como a causa da morte, segundo informações da RECORD.

O corpo Karen Mancini foi enterrado no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, zona norte da capital, nesta tarde.