Polícia prende ex-PM suspeito de envolvimento em atentado contra o bicheiro Vinícius Drumond

Vinícius Drumond é apontado como um dos líderes do jogo do bicho no Rio RECORD

Um ex-PM foi preso neste sábado (19) durante uma operação da Polícia Civil contra envolvidos na tentativa de homicídio do bicheiro Vinícius Drumond. O crime aconteceu na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 11.

O suspeito foi capturado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital.

De acordo com as investigações, o homem foi expulso da Polícia Militar após acusações de receptação de veículo roubado e tráfico de drogas.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária. O preso também foi autuado em flagrante por porte de arma de uso restrito.

‌



As investigações continuam para prender mais dois suspeitos de envolvimento no caso.

Atentado em via movimentada da Barra

Carro usado por criminosos em emboscada contra o bicheiro Vinicius Drumond tinha seteiras

Segundo a polícia, o carro do contraventor começou a ser seguido por outros dois na saída de um shopping na Barra da Tijuca.

‌



Ao passar pela movimentada avenida das Américas, Vinicius Drumond foi atacado por pelo menos 30 disparos de fuzil. A vítima estava em automóvel de luxo blindado e sofreu ferimentos leves.

De acordo com as investigações, os atiradores dispararam de dentro de um veículo preparado para a ação. O carro blindado possuía seteiras — uma espécie de buraco para colocar canos de armas — nos vidros.

‌



Após o crime, os bandidos fugiram pela avenida das Américas e acessaram a Lúcio Costa, segundo a polícia. No mesmo dia, os agentes encontraram o carro abandonado em Guaratiba, na mesma região. O segundo veículo teria ido para o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Ainda de acordo com as investigações, os ocupantes do carro usado no ataque usavam armas longas e balaclavas. Eles abordaram a proprietária de um outro veículo e a obrigaram a transportá-los até Nova Iguaçu, às margens da rodovia Presidente Dutra, para serem “resgatados” por outro integrante da organização criminosa.

Vítima monitorada

A Polícia Civil informou que as investigações recolheram diversas imagens de câmeras de segurança que indicaram que os envolvidos monitoraram a vítima antes do crime. Os vídeos analisados também possibilitaram refazer todo o percurso dos suspeitos de participação no atentado.

Para a polícia, os autores iniciaram a empreitada criminosa em Duque de Caxias e para retornaram para o município, percorrendo uma distância superior a 60 km.

A investigação também descobriu que dois dos indivíduos alvos da ação deste sábado fazem parte de uma organização criminosa atuante em Caxias, sendo ambos investigados também pela participação na execução do advogado Rodrigo Marinho Crespo, ocorrida em fevereiro de 2024, no centro do Rio.

