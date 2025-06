Polícia prende homem que atacou a ex e ateou fogo em casarão na Lapa, no Rio Duas pessoas morreram e cinco pessoas ficaram feridas no incêndio, na madrugada de domingo (1º) Rio de Janeiro|Do R7 03/06/2025 - 17h44 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h44 ) twitter

Duas pessoas morrem após tentativa de feminicídio provocar incêndio em casarão na Lapa

O homem que atacou a ex-companheira e ateou fogo em um casarão na Lapa, na região central do Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira (3). Policiais civis encontraram o homem na avenida Infante Dom Henrique, no Flamengo, na zona sul.

O crime aconteceu no último dia 1º. Duas pessoas morreram e cinco pessoas ficaram feridas no incêndio. Entre as vítimas está a ex-companheira do homem, que foi socorrida e levado ao hospital.

Segundo as investigações da Divisão de Homicídios da Capital, o suspeito colocou fogo no local após uma discussão com a mulher. As chamas se alastraram para outros cômodos, onde viviam diversas famílias.

