Polícia prende suspeitos de assaltar casa de ex-sogros de Bolsonaro no RJ
De acordo com a investigação, cinco criminosos participaram do roubo. Outros envolvidos são procurados
Dois suspeitos de envolvimento no roubo à residência de parentes do ex-presidente Jair Bolsonaro em Resende, no Sul Fluminense, foram presos nesta sexta-feira (29).
Segundo a Polícia Civil, a dupla foi capturada no bairro Paraíso, no mesmo município. Eles foram encontrados cinco dias após o crime.
No domingo (24), criminosos invadiram a casa onde estavam a ex-esposa e os ex-sogros de Bolsonaro. Os bandidos fizeram a família refém e exigiram um valor em dinheiro que o ex-presidente teria enviado para eles.
Durante o trabalho de investigação, a polícia descobriu a participação de ao menos cinco assaltantes no crime.
Os policiais monitoraram a movimentação dos veículos usados pelos criminosos e fizeram diligências no estado de São Paulo para verificar o trajeto deles após o roubo.
De acordo com a investigação, os criminosos usaram, no dia do crime, placas furtadas, que foram posteriormente inutilizadas e substituídas por placas originais.
Após abandonarem o carro roubado das vítimas, eles retornaram para Resende e esconderam um dos veículos utilizados na ação.
Segundo a polícia, o automóvel foi apreendido nesta sexta com os presos.
Além disso, os agentes recolheram um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados no crime.
A polícia confirmou que bens subtraídos foram recuperados e reconhecidos pelas vítimas.
A investigação continuar para localizar outros envolvidos no crime.
