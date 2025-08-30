Polícia prende suspeitos de assaltar casa de ex-sogros de Bolsonaro no RJ De acordo com a investigação, cinco criminosos participaram do roubo. Outros envolvidos são procurados Rio de Janeiro|Do R7 30/08/2025 - 10h40 (Atualizado em 30/08/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo mostra casa de ex-mulher e ex-sogros de Bolsonaro revirada após crime Reprodução/Redes sociais

Dois suspeitos de envolvimento no roubo à residência de parentes do ex-presidente Jair Bolsonaro em Resende, no Sul Fluminense, foram presos nesta sexta-feira (29).

Segundo a Polícia Civil, a dupla foi capturada no bairro Paraíso, no mesmo município. Eles foram encontrados cinco dias após o crime.

No domingo (24), criminosos invadiram a casa onde estavam a ex-esposa e os ex-sogros de Bolsonaro. Os bandidos fizeram a família refém e exigiram um valor em dinheiro que o ex-presidente teria enviado para eles.

Durante o trabalho de investigação, a polícia descobriu a participação de ao menos cinco assaltantes no crime.

‌



Os policiais monitoraram a movimentação dos veículos usados pelos criminosos e fizeram diligências no estado de São Paulo para verificar o trajeto deles após o roubo.

De acordo com a investigação, os criminosos usaram, no dia do crime, placas furtadas, que foram posteriormente inutilizadas e substituídas por placas originais.

‌



Após abandonarem o carro roubado das vítimas, eles retornaram para Resende e esconderam um dos veículos utilizados na ação.

Segundo a polícia, o automóvel foi apreendido nesta sexta com os presos.

‌



Além disso, os agentes recolheram um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados no crime.

A polícia confirmou que bens subtraídos foram recuperados e reconhecidos pelas vítimas.

A investigação continuar para localizar outros envolvidos no crime.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp