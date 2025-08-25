Veja o que se sabe sobre o assalto na casa dos ex-sogros de Bolsonaro no Rio de Janeiro Casa em Resende foi invadida na manhã de domingo (25); Flávio Bolsonaro diz que ‘não foi um simples assalto’ Brasília|Do R7, em Brasília 25/08/2025 - 17h12 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h43 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A casa de parentes do ex-presidente Jair Bolsonaro foi assaltada em Resende-RJ no domingo (24).

Flávio Bolsonaro relatou que assaltantes armados fizeram sua mãe e avós reféns por mais de uma hora.

Os criminosos procuravam dinheiro que supostamente seria enviado pelo ex-presidente, mas não o encontraram, levando joias e celulares.

O carro do avô de Flávio foi roubado, mas já foi recuperado; a Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os suspeitos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vídeo mostra casa de ex-mulher e ex-sogros de Bolsonaro revirada após crime Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o assalto à casa de parentes do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse domingo (24). De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, os criminosos invadiram a casa em Resende, no interior do Rio, e abordaram a sua mãe e seus avós — os dois com mais de 80 anos.

Segundo o senador, os três foram feitos reféns por assaltantes armados que exigiam um valor em dinheiro que o ex-presidente teria enviado para eles.

“Mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, escreveu Flávio nas redes sociais.

Ainda de acordo com o parlamentar, eles reviraram a casa em busca do suposto dinheiro, mas não encontraram. Ninguém ficou ferido na ação.

‌



No vídeo gravado pela mãe de Flávio e publicado nas redes sociais do senador, é possível ver a casa com coisas espalhadas em diversos cômodos e a voz da mulher, que relata ter sido abordada no banheiro.

Flávio ainda escreveu na legenda do vídeo que o caso “não foi um simples assalto”.

‌



Prejuízos

Sem o dinheiro que procuravam, os invasores levaram joias e celulares que estavam no local.

Eles também roubaram o carro do avô do senador, usado na fuga dos assaltantes, que já foi recuperado.

‌



Não há informações sobre o prejuízo total da ação criminosa.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou vídeo em suas redes sociais insinuando que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e agentes da Polícia Federal seriam responsáveis pelo assalto.

“Vocês, da PF, que dizem que estão só seguindo ordens, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes”, disse Eduardo.

Investigação

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) atenderam a uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta, em Resende.

Após buscas na região, os policiais recuperaram o carro levado pelos assaltantes, mas os suspeitos ainda não foram identificados.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a investigação está em andamento na 89ª DP (Resende).

“Foi realizada perícia de local e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. Outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime.”

