Polícia prende técnico de enfermagem suspeito de estuprar paciente no Hospital Getúlio Vargas, no Rio A jovem contou ter sido ameaçada e obrigada a tomar medicamentos que a deixaram grogue Rio de Janeiro|Do R7 17/05/2025 - 11h22 (Atualizado em 17/05/2025 - 11h22 )

Funcionário terceirizado foi desligado da unidade RECORD

A Polícia Civil prendeu em flagrante um técnico de enfermagem suspeito de estuprar uma paciente no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu na última quinta-feira (15). Segundo a jovem, o crime aconteceu durante o momento de higienização no leito.

A vítima contou ter sido obrigada a ingerir dois comprimidos sob a alegação de que seriam medicamentos para controle da pressão arterial.

‌



Em depoimento, a paciente relatou que o homem colocou um biombo atrás da porta da enfermaria e a ameaçou, dizendo que, se não ficasse quieta, injetaria um líquido na seringa para matá-la.

Ela chegou a ficar grogue e a apagar. A jovem não sabe dizer por quanto tempo dormiu, mas, ao acordar, ainda estava sendo abusada.

‌



Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio e a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas repudiaram o caso.

Segundo as autoridades, o funcionário terceirizado que atuava na unidade foi desligado.

‌



“Assim que tomou conhecimento do caso, na manhã desta quinta-feira (15), a direção do hospital comunicou à Secretaria e à Fundação Saúde, gestora da unidade, e todas as medidas cabíveis foram adotadas. Uma equipe do hospital acompanhou a família na delegacia. A Fundação Saúde já determinou à empresa terceirizada o desligamento imediato do funcionário”.

No início do mês, outra paciente denunciou também um técnico de enfermagem por um abuso sexual ocorrido dentro de um hospital particular no Rio. O caso é investigado pela polícia.

