Policial civil suspeito de matar assessor parlamentar após briga de trânsito se entrega no Rio Segundo as investigações, o agente atirou contra Marcelo dos Anjos Abitan da Silva na porta de um hotel na orla da Barra da Tijuca Rio de Janeiro|Do R7 21/01/2025 - 18h50 (Atualizado em 21/01/2025 - 18h50 )

Policial se entregou na DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), na tarde desta terça-feira (21) Reprodução/Record Rio

O policial civil Raphael Pinto Ferreira Gedeão se entregou na DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (21). O agente é suspeito de matar a tiros o assessor parlamentar Marcelo dos Anjos Abitan da Silva durante uma briga de trânsito em frente a um hotel, na madrugada de domingo (19).

Raphael teve a prisão temporária decretada pela Justiça após fugir do local do crime, de acordo com as investigações. Segundo a defesa, ele procurou imediatamente uma delegacia depois do ocorrido. Mas a informação não consta no inquérito policial.

Em nota, a Polícia Civil informou que o agente se reservou ao direito de se manifestar apenas em juízo e será encaminhado para audiência de custódia.

A instituição ainda ressaltou que não compactua com quaisquer desvios de conduta, cometimento de crimes ou de abusos de autoridades praticados por seus servidores.

