Prefeitura lança edital para Divisão de Elite da Guarda Municipal enquanto projeto está em discussão na Câmara do Rio São 600 vagas exclusivas para servidores da instituição Rio de Janeiro|Do R7 04/06/2025 - 14h11 (Atualizado em 04/06/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inscrições foram abertas nesta quarta-feira (4) Reprodução/ Diário Oficial Municipal

A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu as inscrições para seleção interna de agentes para a Divisão de Elite da Guarda Municipal. O edital foi divulgado no Diário Oficial desta quarta (4), apesar de o projeto estar em votação Câmara Municipal.

A prefeitura vai disponibilizar 600 vagas, e a candidatura é exclusiva para os servidores da Guarda Municipal.

O processo seletivo vai analisar a ficha profissional e a formação dos candidatos. Além disso, os interessados passam por avaliações psicológicas e de aptidão física, além de exames médicos.

Uma segunda chamada está prevista para outubro. Nessa fase, os candidatos farão um curso de formação de agentes encarregados do policiamento ostensivo, preventivo e comunitário em caráter armado. Durante o processo, todos receberão treinamento técnico, teórico e prático com arma de fogo.

‌



A Divisão de Elite da Guarda Municipal terá como objetivo conter pequenos delitos, roubos e furtos em locais públicos e também atuar em ações preventivas.

O projeto que regulamenta o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal foi aprovado 1ª discussão na terça-feira (3). O tema ainda precisa passar por uma nova votação, ainda sem data marcada.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp