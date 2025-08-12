Prêmio Sabores da Orla divulga finalistas na categoria ‘Prato Estrela’ Os vencedores serão revelados em uma cerimônia especial no dia 4 de setembro com transmissão ao vivo Rio de Janeiro|Do R7 12/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 12/08/2025 - 18h42 ) twitter

Maior prêmio da gastronomia praiana chegou à reta final RECORD

A 8ª edição do prêmio Sabores da Orla os cinco finalistas da maior premiação na categoria “Prato Estrela” com a presença do embaixador, o chef João Diamante.

No último dia 2, o concurso já havia revelado os 25 finalistas de cinco categorias entre os quiosques participantes do Recreio até o Leme.

Em 2025, o festival conta mais de 150 concorrentes em seis categorias diferentes, incluindo a principal, o “Prato Estrela”.

Os vencedores serão revelados em uma cerimônia especial no dia 4 de setembro com transmissão ao vivo.

