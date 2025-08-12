Prêmio Sabores da Orla divulga finalistas na categoria ‘Prato Estrela’
Os vencedores serão revelados em uma cerimônia especial no dia 4 de setembro com transmissão ao vivo
A 8ª edição do prêmio Sabores da Orla os cinco finalistas da maior premiação na categoria “Prato Estrela” com a presença do embaixador, o chef João Diamante.
No último dia 2, o concurso já havia revelado os 25 finalistas de cinco categorias entre os quiosques participantes do Recreio até o Leme.
Em 2025, o festival conta mais de 150 concorrentes em seis categorias diferentes, incluindo a principal, o “Prato Estrela”.
Os vencedores serão revelados em uma cerimônia especial no dia 4 de setembro com transmissão ao vivo.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp