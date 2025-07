Preso há 28 anos, Marcinho VP lança novo livro após se tornar ‘imortal’ da Academia Brasileira de Letras do Cárcere ‘A Cor da Lei’ tem 494 páginas e traz reflexões sobre justiça, poder e desigualdade social Rio de Janeiro|Do R7 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

Novo livro de Marcinho VP foi lançado nesta semana Divulgação

Preso há quase 30 anos, o ex-líder do Comando Vermelho e escritor Márcio Nepomuceno, Marcinho VP, assina a autoria de um novo livro. “A Cor da Lei” começou a ser vendido na internet nesta semana e teve um lançamento com a participação do rapper Oruam, filho do detento.

Na obra de 494 páginas e ambientada na capital fluminense, VP aborda os conflitos entre justiça, poder e desigualdade social por meio de sua experiência no cárcere.

A sinopse do livro destaca que Marcinho é o ocupante da primeira cadeira da ABLC (Academia Brasileira de Letras do Cárcere). A instituição foi fundada no ano passado com o objetivo de estimular a leitura e a escrita entre presos e egressos do sistema prisional.

De acordo com os responsáveis pela divulgação do livro, a renda arrecadada com a venda será destinada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio.

O rapper Oruam participou do lançamento do livro, no último sábado (12) Divulgação/Ana Paula de Deus

Lançamento

O evento de lançamento de “A Cor da Lei”, publicado pela editora Kotter, foi realizado no último sábado (12) na Vila Olímpica do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, e reuniu mais de mil pessoas.

Entre os presentes estava Oruam, que abre as primeiras páginas do livro com uma carta e um poema.

Recentemente, o rapper afirmou durante uma live que “em breve” o pai será solto. Pela legislação, isso poderia ocorrer em 2026.

Marcinho VP possui outras três publicações: Direito Penal do Inimigo: Verdades e Posições, Preso de Guerra e Execução Penal Banal Comentada. No entanto, este é o primeiro romance publicado.

Preso há quase 30 anos

Márcio Nepomuceno foi preso em agosto de 1996 por tráfico de drogas e homicídios. Desde então, ele já passou pelos presídios de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Catanduvas, no Paraná, e Porto Velho, no Espírito Santo. Atualmente, cumpre pena na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

