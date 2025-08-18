Produtor de Oruam é preso por esganar e empurrar companheira da escada no RJ
Segundo a vítima, o suspeito é agressivo e este não seria o primeiro episódio de violência
A Polícia Civil prendeu em flagrante um dos produtores do cantor Oruam na manhã desta segunda-feira (18). Ele é suspeito de esganar e empurrar da escada a companheira.
O homem foi detido em casa em Nilópolis, na Baixada Fluminense, por agentes da 57ª DP (Nilópolis). Segundo a vítima, o crime aconteceu durante uma crise de ciúmes.
Após as agressões, a mulher procurou atendimento médico no hospital e foi até a delegacia.
A mulher relatou aos policiais que o companheiro sempre foi agressivo e este não seria o primeiro episódio de violência.
Segundo a polícia, o preso vai responder por lesão corporal, injúria e ameaça na forma da Lei Maria da Penha.
O rapper Oruam também está preso desde o último dia 22. Ele acusado de tentativa de homicídio contra policiais civis.
