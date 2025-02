Quinze vítimas de incêndio em fábrica de fantasias no Rio seguem internadas Nove pacientes permanecem em estado grave Rio de Janeiro|Do R7 13/02/2025 - 12h36 (Atualizado em 13/02/2025 - 15h39 ) twitter

Vinte e uma pessoas foram resgatadas com vida de incêndio em fábrica Tânia Rêgo/ Agência Brasil

Ao menos 15 das 21 vítimas resgatadas de um incêndio em uma fábrica de fantasias do Carnaval seguem internadas em hospitais do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (13). Nove pacientes permanecem em estado grave. Elas inalaram fumaça tóxica e sofreram queimaduras nas vias aéreas.

Veja os boletins médicos divulgados pelas unidades de saúde:

Hospital Federal de Bonsucesso: uma mulher em observação e outra em estado estável. Outra estava com alta nesta manhã;

Hospital Municipal Salgado Filho: um internado com quadro de saúde estável;

Hospital Municipal Souza Aguiar: um paciente está internado com quadro de saúde estável e outro segue grave;

Hospital Estadual Getúlio Vargas: três homens e cinco mulheres em estado grave. Duas mulheres permanecem estáveis.

As causas do incêndio no galpão em Ramos, na zona norte, na quarta (12), são investigadas pela Polícia Civil. O local está interditado e passou por uma nova perícia nesta manhã. Os agentes apuram se a fábrica tinha ligações elétricas clandestinas.

Segundo a 21ª DP (Bonsucesso), a investigação conta com o apoio de representantes de uma concessionária para analisar se houve furto de energia elétrica. Envolvidos e testemunhas estão sendo ouvidos.

De acordo com informações da RECORD, a área não tinha sistema de prevenção a incêndios nem certificação do Corpo de Bombeiros.