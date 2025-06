Biólogo explica motivo do aparecimento de tubarões no Rio de Janeiro

A presença de tubarões em águas fluminenses chamou a atenção de banhistas ao longo do último mês de maio. Mas, afinal, isso representa um risco aos seres humanos? Para detalhar o assunto, o R7 Fala Comigo desta semana conversa com o biólogo Matheus Félix, do AquaRio.

Segundo o especialista, as aparições são normais e ocorrem devido às características do ambiente. Durante o bate-papo, Matheus ressalta a importância ecológica desses animais e explica o que deve ser feito ao avistá-los.

aqui!