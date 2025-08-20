Danniel Librelon estreia quadro de defesa do consumidor no Balanço Geral RJ: 'Fazer o direito valer'

O deputado estadual Danniel Librelon estreia um novo quadro no Balanço Geral RJ nesta quarta-feira (20). O “Fala, Librelon” tem o objetivo de receber denúncias e orientar os telespectadores sobre os direitos do consumidor.

Em entrevista ao R7 Fala Comigo desta semana, o parlamentar deu detalhes sobre a iniciativa e revelou quais são as dicas mais importantes na hora de comprar um produto ou contratar algum serviço.