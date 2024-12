Médica alerta para a importância da vacinação no combate ao surto de coqueluche no Brasil

A pediatra Luciana Lameirão comentou o surto de coqueluche no Brasil no R7 Fala Comigo desta semana. Para a especialista, a baixa cobertura de vacinação é A responsável pelo atual cenário. Mais 2.400 casos foram confirmados no país — o que representa um aumento de 1000%, se comparados dados entre outubro de 2023 e 2024.

A vacinação é a melhor forma de proteger as crianças e controlar a propagação da doença. Na rede pública, os imunizantes são aplicados de forma gratuita em menores e gestantes.

A médica explicou que a doença infecciosa causada por uma bactéria é altamente contagiosa e preocupante em crianças. Em menores de 1 ano, há riscos de casos fatais.

Em geral, a coqueluche se manifesta por meio de sintomas respiratórios semelhantes a um resfriado. O aspecto da tosse é determinante para o diagnóstico. Com três fases, a doença é longa e pode durar até 10 semanas.