Secretário de Turismo fala sobre consolidação do RJ como grande destino internacional

O Rio de Janeiro foi reconhecido como melhor destino turístico da América do Sul em três categorias do World Travel Awards 2025, o prestigiado Oscar do turismo: Melhor destino de praia, melhor destino para "city break", e melhor destino de eventos e festivais.

O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, falou no R7 Fala Comigo sobre essa vitória e o que ela representa: "A gente recebeu com muita felicidade esse reconhecimento de tudo o que estamos vivendo, com o crescimento e consolidação do Rio de Janeiro como grande destino turístico internacional."