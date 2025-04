Rio de Janeiro tem nova virada no tempo e previsão de chuva até sábado (12) O último fim de semana foi marcado por estragos causados por temporais em todo o estado Rio de Janeiro|Do R7 10/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rio pode ter pancadas de chuva a partir desta manhã Fernando Frazão/Agência Brasil

Após dias de sol que ajudaram a amenizar as consequências causadas por temporais em todo o estado, a cidade do Rio de Janeiro tem uma nova virada no tempo e previsão de chuva a partir desta quinta-feira (10).

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a quinta-feira pode ter pancadas isoladas, acompanhadas de raios e vento moderado. As temperaturas ficam entre 20 °C e 30 °C.

Na sexta-feira (11), a previsão é de chuva fraca a moderada nos períodos de tarde e noite. A temperatura mínima prevista é de 19 °C e, a máxima, 29 °C.

Já no sábado (12), a cidade pode ter chuva fraca, isolada, a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados. As temperaturas ficam entre 19 °C e 30 °C.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp