Rio tem acidentes em manhã chuvosa neste sábado (10); três pessoas ficam feridas

Reduza a velocidade, motorista! Chove em alguns pontos da cidade neste sábado. As pistas estão molhadas e podem ficar escorregadias.



Siga as nossas recomendações e evite acidentes:



- Procure dirigir com velocidade reduzida;

- Mantenha os faróis acesos;

- Evite áreas alagadas.… pic.twitter.com/vK8tMDL0L1