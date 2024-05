Rio tem previsão de ressaca com ondas de até 3 m de altura a partir desta quinta-feira (16) Após a passagem de uma frente fria, as temperaturas irão subir, com previsão de temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C

Rio tem previsão de ressaca com ondas de 2,5m a 3m (Fernando Frazão/ Agência Brasil/ Arquivo)

O Rio de Janeiro tem alerta de ressaca com ondas de 2,5 m a 3 m de altura até as 9h de sábado (18), de acordo com as informações da Marinha do Brasil. Nesse período, a população deve evitar banhos de mar e não permanecer em mirantes. (Veja outras recomendações abaixo)

Após a passagem de uma frente fria na cidade, as temperaturas irão subir, nesta quinta-feira (16), com previsão de temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na sexta-feira (17), haverá a redução de nebulosidade e o céu estará claro, sem previsão de chuva. No período da tarde, há risco de baixa umidade, com índices entre 21% e 30%.

Para o fim de semana, há previsão de mudança no tempo novamente. No sábado (18), os ventos estarão mais fracos e não deve chover. Mas, no domingo (19), retornam as chuvas fracas isoladas a partir da tarde.

Orientações de segurança durante a ressaca do mar

Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

Evitar a prática de esportes no mar;

Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Recomendações para situação de baixa umidade relativa do ar:

Beba água;

Evite exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h

Use soro nos olhos e nariz para evitar o ressecamento;

Use protetor solar;

Não queime lixo e mato;

Mantenha os ambientes arejados.