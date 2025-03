Adolescente aguarda por cirurgia na coluna há quatro anos

Uma adolescente moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , luta para conseguir uma cirurgia na coluna há quatro anos. Maria Clara Tavolaro, de 14 anos, sofre com uma escoliose severa. Devido à evolução do quadro, ela vive em uma cadeira de rodas.

Segundo os familiares, ela está na fila de espera do Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia). Caso a espera continue no mesmo ritmo, Maria Clara só deve operar aos 20 anos.

A reportagem pediu um posicionamento ao Into, mas, até o momento, não obteve retorno.