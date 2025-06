Avenida Brasil é reaberta pela Polícia Civil durante operação no Complexo de Israel

O trânsito na Avenida Brasil começa a se normalizar após a Polícia Civil desobstruir a via. A operação visa traficantes do Terceiro Comando Puro no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro , e impactou o trânsito, afetando 50 linhas de ônibus.

Viaturas da Polícia Civil mantiveram o bloqueio por mais de uma hora. O foco da ação é cumprir mandados de prisão e apreensão. Segundo a polícia, é uma mega operação planejada ao longo de sete meses e que envolve várias especializadas.

aqui!