Caso Tio Paulo: sobrinha não comparece à audiência de instrução na zona oeste do Rio

A sobrinha do Tio Paulo — responsável por levar o idoso morto a uma agência para realizar um empréstimo de R$ 17 mil — não compareceu à audiênncia de instrução no Fórum de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro . Ela é acusada pelo MPRJ (Ministério Público do estado do Rio de Janeiro) de estelionato e vilipêndio de cadáver. Erika de Souza não compareceu à audiência devido à internação em uma clínica psiquiátrica para tratamento, segundo a defesa.