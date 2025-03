A Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem se apresenta neste sábado (8), às 19h, no Theatro Municipal, no centro do Rio. Os ingressos custam R$ 7,50. Já na zona oeste, o espetáculo infantil "Brincando com Bento e Totó" agita o público do Bangu Shopping, no sábado, e no domingo (9).