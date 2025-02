Deputado Rodrigo Bacellar é reeleito presidente da Alerj

O deputado Rodrigo Bacellar, do União Brasil, foi reeleito, por unanimidade, presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Bacelar destacou a segurança pública e a renegociação das dívidas do estado como prioridades da nova gestão.

A deputada Tia Ju, do Republicanos, assumiu como segunda vice-presidente da Mesa Diretora, que possui 13 integrantes.

A chapa vencedora terá um orçamento superior a R$ 1 bilhão para 2025.