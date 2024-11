Exposição, teatro e festival de tecnologia são os destaques no final de semana do Rio

A mostra "Guanabara, o Abraço do Mar" está aberta ao público na Fundação Getúlio Vargas, na praia de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro . São mais de 200 obras de cerca de 100 artistas de diferentes gerações que ajudam a construir a história da baía de Guanabara. A visitação ocorrer de terça a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados e domingos, das 10h às 18h.

Neste fim de semana, acontece também mais uma edição do "HackTudo - Festival de Cultura Digital". Com arte, tecnologia e entretenimento, o evento acontece na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A entrada é gratuita.

"O Rio Uphill, O Musical" estreia no Teatro Adolpho Bloch, no centro do Rio, no próximo domingo (27). A peça narra um evento inesperado com três jovens na véspera do Ano Novo. O espetáculo fica em cartaz até 17 de novembro. Ingressos custam a partir de R$ 20.