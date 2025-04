Justiça decreta prisão de mais dois acusados de envolvimento na morte de biomédica em Nova Iguaçu

A polícia avançou nas investigações sobre o assassinato da biomédica Denise Ramacioti, morta no dia 27 de março, em Nova Iguaçu. As prisões de Marcelo de Oliveira e Lívia Cardoso Costa foram decretadas, acusados de envolvimento no crime. Catarina já havia sido presa por desferir a facada fatal.

Denise, que havia recebido ameaças ligadas a questões financeiras de sua clínica, foi alvo de perseguição pelo casal. A justiça busca mais evidências, incluindo a apreensão da arma do crime e outros objetos relacionados.

