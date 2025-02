Feridos no incêndio em fábrica de fantasias são atendidos em hospital na zona norte do Rio

Pelo menos dez pessoas deram entrada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mesma região onde foi registrado um incêndio em uma fábrica de fantasias na manhã desta quarta-feira (12). Nove estão em estado grave. Elas tiveram queimadura em via aérea por inalação de fumaça tóxica. No local do incêndio, o trabalho do Corpo de Bombeiros é intenso. Cerca de 20 pessoas ficaram presas no prédio e precisaram ser resgatadas. A equipe da Record Rio acompanha o resgate e mostra pessoas saindo passando mal e com cinzas espalhadas pelo corpo. Veja vídeo.